Capello stronca la Juve: "Già fuori dai giochi, complicato recuperare punti a Napoli e milanesi"

"Jorginho da Pallone d'Oro? Senza dubbio". È netto il giudizio di Fabio Capello, che ai taccuini del Corriere dello Sport ha formulato così la sua personale investitura per il centrocampista azzurro: "Non solo perché ha vinto tutto ma anche perché nelle vittorie è stato determinante. Nel 2021 non vedo giocatori altrettanto decisivi". Per quel che concerne la lotta Scudetto, invece, Don Fabio considera la Juventus già fuori dai giochi: "È già troppo lontana dal vertice e ha tante squadre davanti - spiega l'ex tecnico del Real -. È un campionato molto combattuto e se devi recuperare punti a Napoli, Milan, Inter e Roma diventa complicato".