Capello su Meret: "Peccato per l'errore, era stato il migliore e aveva dato sicurezza"

Fabio Capello è intervenuto a Sky Sport nel post gara di Real Madrid-Napoli: "Per mezzora abbiamo visto un bel Napoli, i cambi di Ancelotti hanno poi deciso la gara per il Real, anche se ha aiutato l'errore di Meret. Il Bernabeu è così, ribalta le partite appena ti rilassi un attimo. Serve concentrazione massima. Bellingham? Non ha schemi... lui va e fa...

Meret? E' stato il migliore del Napoli. Aveva dato sicurezza, aveva fatto ottimi interventi e poi è stato un peccato quell’errore sul tiro decisivo. E’ stato un errore elementare, spesso non si capisce il perché e abbiamo visto anche Onana sbagliare, ma fino a quel momento ha dato sicurezza secondo me”.