Capello vede un Napoli forte così com'è: "Basi più solide delle altre, basta non cedere i big"

Per Fabio Capello il Napoli è forte così com'è. L'ormai ex allenatore, oggi commentatore della Champions League su Sky Sport, ha parlato così degli azzurri in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "Luciano Spalletti ha la squadra pronta, deve solamente evitare di perdere pezzi: la cessione di Koulibaly va scongiurata. Il Napoli ha basi più solide rispetto alla concorrenza".