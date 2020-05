Capo delegazione U21: "Cistana ha grandi qualità e al Napoli potrebbe maturare"

Massimo Paganin, capo delegazione dell'Under 21, ha visto l'esordio negli azzurri del nuovo obiettivo azzurro Cistana e ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Cistana è un difensore centrale che ha ancora un percorso da fare. Il salto di qualità da una squadra come il Brescia a una come il Napoli è enorme perché giocherebbe subito per il vertice della classifica, all'interno di un contesto con una qualità della rosa molto alta. Potrebbe maturare al Napoli, ha tutte le qualità per farlo e l'ha dimostrato".