Capozucca: "Conte è garanzia di vittoria, è ovvio che piazza e stampa chiedano tanto"

Intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio, Stefano Capozucca ha espresso il suo commento sul tecnico della Juventus Thiago Motta: "Per me è un predestinato, un allenatore top - ha esordito -. Penso di lui quello che pensavo di Gasperini quando lo preso al Genoa. Ha idee chiare, non guarda in faccia a nessuno e questo porterà risultati. La scelta migliore, dopo Allegri, era proprio Thiago Motta che, col giusto tempo, riporterà la Juve a vincere".

Successivamente l'ex direttore sportivo, fra le altre, del Genoa e del Cagliari si è soffermato anche sul mister del Napoli Antonio Conte: "E' garanzia di vittoria, quindi è ovvio che piazza e stampa chiedano tanto. Infatti il Napoli è già primo e ha perso una gara contro l'Atalanta, vincitrice dell'ultima Europa League - ha concluso -. Per i progetti ci vuole tempo, è vero, ma quando c'è Conte è giusto voler quantomeno competere fin da subito".