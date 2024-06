Caprile: "Ho già il numero di maglia per il Napoli, vi racconto come"

Elia Caprile, portiere di proprietà del Napoli, reduce dalla stagione in prestito all'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport

"Numero 25 al Napoli? L'ho indossato a Empoli e ha un significato speciale per me. Io sono nato il 25 agosto e mio fratello Jacopo il 25 aprile. Non mi dispiacerebbe tenerlo. A Bari presi il 18 perché era la data di nascita di mio papà e della mia fidanzata Emily.

Pronto per essere allenato da Conte? Sono impaziente di conoscerlo. Mi hanno raccontato che è molto esigente, ma su questo andiamo d’accordo. Io sono il primo critico di me stesso e mi impegno ogni giorno per fare sempre meglio".