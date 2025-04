Caprile: "Napoli? Non è andata come avrei voluto. Il ruolo di vice non fa per me"

vedi letture

Elia Caprile, ex Napoli, oggi al Cagliari che a fine anno può riscattarlo proprio dal club azzurro, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport oggi in edicola. Ha spiegato, tra l'altro, il motivo per cui a gennaio ha scelto di salutare: non voleva più essere vice Meret. Voleva giocare con continuità.

"Mio padre è napoletano, sono molto legato alla città. Volevo mettermi in gioco. Le cose, però, non sono andate come avrei voluto. Cagliari? Ho accettato con entusiasmo. Ho deciso di accettare la sfida e ne ho parlato subito con Conte. Volevo essere protagonista, il ruolo di secondo non fa per me. Penso al futuro? Al momento no. Intanto, conquistiamo la salvezza, poi le società si parleranno".