Capuano: "Calcio di Conte meno bello, ma per lui conta solo il risultato"

Ezio Capuano, allenatore del Foggia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Con l’avvento di Conte e le conferme dei big del Napoli ho detto che la gara di Verona avrebbe rappresentato la svolta. Non mi meraviglia nulla, Conte è un allenatore pragmatico, ci sono state partite degli anni scorsi con Spalletti dove il Napoli giocava un bel calcio, ma quello di Conte è un calcio molto più equilibrato, forse meno bello da vedere, ma per Conte esiste solo il risultato, il resto è aria fritta.

Quando i giocatori hanno qualità vedi anche il bel gioco perchè la giocata del singolo va a capitalizzare la qualità anche di altri calciatori del settore. Il Napoli ha giocatori devastanti nell’uno contro uno e fanno sì che la giocata del singolo vada enfatizzata dal pubblico. Io amo l’equilibrio, non amo l’estetica. Il calcio è un’azienda dove il risultato è sopra tutto. Non esiste un tifoso che va allo stadio ed è felice perchè la sua squadra ha giocato bene, ma ha perso. Nel calcio esistono due fasi, amo le squadre equilibrate. Neres? Oggi Politano fa la fase di non possesso, ma Neres è talmente forte che troverà sicuramente spazio”.