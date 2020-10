Capuano: "Inopportune le parole di De Luca e le foto allegre degli allenamenti del Napoli"

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24 e di Panorama è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Il presidente De Luca ha detto delle cose inopportune, mi aspetto che De Luca ci parli di sanità, trasporti e scuola più che parlare di Ronaldo o della Juventus. Trovo, inoltre, inopportuno che il Napoli pubblichi foto allegre dei propri allenamenti. Il giudizio vale trasversalmente per tutti i politici che esercitano a parlare di altro. Il Napoli non ha avuto una striscia aperta di contagi, poi vedremo cosa diranno i giudici. Ci sarà un secondo e terzo grado e poi vedremo cosa dirà l'ordinamento ordinario. Se si arriverà al quarto grado, allora si andrà oltre l'ordinamento sportivo. L'unica domanda è: il 2 ottobre, dopo la positività di Zielinski, il Napoli si è messo in condizione di giocare seguendo il protocollo? L'autonomia dello sport produce qualche corto circuito, come per gli esiti del Processo di Calciopoli, con una discrasia tra giustizia sportiva che non poteva attendere 10 anni la giustizia ordinaria. Se si applica il metro del Napoli, il campionato è già finito"