Capuano: "Modulo di Conte? C'è una cosa di cui ho sentito parlare poco..."

L'allenatore del Taranto Eziolino Capuano è intervenuto ai microfoni Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito un estratto dell'intervista.

Per un difensore è complicato adattarsi al cambio modulo?

"Assolutamente no. Parliamo di campioni, di top player per la Serie A. Sicuramente poi ci vogliono le caratteristiche. Oggi si chiama braccetto, è una terminologia che io diedi ad Arezzo dieci anni fa. Per giocare con questo 3-5-2 devi essere magari molto più bravo ad aggredire in avanti. Devi avere magari più frequenza nella fase di apertura quando il quinto va a rompere la linea. È normale che hai giocatori di struttura, magari non velocissimi, e gli vai a far fare questo ruolo da braccetto. È normale che puoi avere qualche difficoltà. Il centrale dei tre dovrà essere un giocatore bravo nella fase di costruzione, quindi bravo con i piedi, e forte anche nelle letture. Ho fatto un esempio importante nella difesa a tre. Poi tranquillamente nella mia carriera tante volte mi è capitato un esterno destro basso di fargli fare il braccetto. Qua però parliamo di giocatori da Napoli, quindi da uno dei top player dei top club più importanti, quindi è normale che nella fase di costruzione si andranno a prendere giocatori con quelle caratteristiche".

Conte porterà qualcosa di nuovo rispetto al suo passato recente...

"È una considerazione molto diligente. In numeri, il sistema di gioco ti copre il campo. Magari ecco col 3-5-2 copri un attimino di più l'ampiezza. Poi quello che tu chiedi ai giocatori... Il braccetto puoi farlo venire in sovrapposizione o puoi dirgli di andare sulla linea di centrocampo e accorciare sulla figura più vicina. Poi dipende l'allenatore cosa chiede. È normale o 3-5 o 3-4 a prescindere dai braccetti c'è molto gioco con i due esterni. Il quinto o il quarto ti sviluppa il gioco esterno e l'altro ti va a chiudere l'azione dal lato opposto dello sviluppo palla. Secondo me la bravura non è quella di sviluppare il gioco, quello che dico spessissimo ai miei giocatori: la capacità di una squadra per essere razionale è anche nel momento in cui produci un'azione d'attacco di fare la fase di copertura. Le coperture preventive oggi le usano tutte, con quelle vai ad attaccare la figura. Io dico proprio la copertura dello spazio, la copertura anche se non c'è una figura. Perché tu nella preventiva accorci se c'è una figura, se c'è un avversario. Invece in una fase di proposizione quando proponi devi avere anche una fase di copertura dello spazio per non prendere la cosiddetta transizione. Ma io credo che in questo Conte sia, non bravo, di più. Sarei curioso di vedere se Conte inizia col 3-5-2 o col 3-4-2-1. Gira tutto intorno a Kvaratskhelia, questa è una cosa di cui ho sentito parlare poco. Nel 3-5-2 tu mi dici può giocare chiunque se uno è forte, ma Kvaratskhelia nel 3-5-2 dovrebbe fare la sottopunta. Secondo me Kvaratskhelia è un esterno. Sono anche le caratteristiche dei giocatori che poi debbano far sì che un allenatore importante come Antonio vada ad enfatizzarne proprio le caratteristiche. Io non sarei tanto convinto che lui inizi col 3-5-2, soprattutto se Kvaratskhelia rimane a Napoli".