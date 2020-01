Caputi: "Il Napoli gioca senza convinzione, non ci sono i giusti equilibri"

Il giornalista Massimo Caputi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della gara degli azzurri contro la Lazio: "La Lazio è uno degli avversari più difficili da affrontare in questo momento. È una squadra in fiducia, in salute, che vive un grande momento di euforia. Avere il Napoli come avversario oggi potrebbe far tirare un sospiro di sollievo. Nonostante la crisi credo che la Lazio rispetti il Napoli e lo tema anche.

QUESTIONE CENTROCAMPO - "Il centrocampo è stato individuato come il settore da rinforzare. Personalmente credo che avere due giocatori in più in quel settore può solo far bene. Gli errori dei singoli nascono dal fatto che la squadra gioca senza convinzione, con la paura. Non ci sono gli equilibri giusti, al Napoli manca la sicurezza. Questo incide molto sui risultati negativi”.