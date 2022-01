Caputi: “Il Napoli non può avere meno di 10mila spettatori come il Venezia!”

Il giornalista de Il Messagero Massimo Caputi, è intervenuto nel corso della trasmissione “Il Bello del calcio”, in onda su Canale 8. In merito alla riduzione della capienza degli stadi al limite massimo di 5 mila spettatori in considerazione della crescita esponenziale dei contagi degli ultimi giorni si è così espresso: “Il Napoli non può avere gli stessi tifosi del Venezia allo stadio. Non mi convincete con il Covid o le limitazioni, ma meno di 10mila spettatori in una città così passionale non si spiega solo con questo”.