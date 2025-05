Podcast Caputi: "Inzaghi ha superato Conte? No, è da Coppe ma sta buttando via lo scudetto"

vedi letture

il giornalista Massimo Caputi ha parlato di Inter e non solo a TMW Radio, durante Maracanà.

Inzaghi ha superato Conte?

"In cosa? E' chiaro che Inzaghi si è dimostrato avere delle particolari abilità nelle coppe. Sono due allenatori bravissimi con caratteristiche diverse. Inzaghi è più adatto nelle coppe, nelle partite secche, Conte è straordinario nelle corse a tappe. Inzaghi ha fatto un grande lavoro, ma è altrettanto vero che sta buttando via il terzo scudetto su 4 che poteva vincere. La forza dell'Inter, le sue potenzialità, non erano magari di 4 scudetti su 4 ma almeno di 2. Conte poi incide in maniera straordinaria anche con un materiale non di primissimo piano, ma Inzaghi è stato bravissimo a portare l'Inter a due finali di Champions in tre anni, cosa che non fanno tutti".

Conte vince il campionato, poi cosa fare se fosse in ADL?

"Penso che il Napoli e ADL hanno avuto 5 mesi per costruire l'eventuale futuro. Si è lamentato perché non è arrivato nessuno a gennaio, hanno avuto il tempo per capire se e come dare una squadra all'altezza per tenere Conte. Serve poi che rimanga ADL nel silenzio come quest'anno".