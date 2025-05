Cannavaro: "Atmosfera strana a Napoli. Non so se Conte resterà"

"Domenica il Maradona sarà una bolgia, nonostante l’atmosfera strana che si respira in città". Lo ha detto Fabio Cannavaro in un'intervista al quotidiano Repubblica oggi in edicola. Il Pallone d'Oro parla di quanto sta accadendo in queste ore. "Non c’è lo stesso entusiasmo di due anni fa, sento lamentele sul gioco della squadra. Ma il Napoli è vicino allo scudetto e il resto non conta. Vogliamo capirlo o no?".

Poi, sul futuro di Conte: "Non sono così certo che Conte resterà a Napoli, se allude a questo. In tanti vincono e vanno via e sono convinto che Antonio chiederà delle garanzie forti per rimanere, magari un mercato da 300 milioni. Lui è sempre stato molto bravo a farsi prendere i giocatori. Vediamo che succede alla fine del campionato".