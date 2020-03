Careca: "Giordano era più completo di Mertens! Per il Napoli proposi Kaka e Deco, su Milik..."

L'ex attaccante del Napoli Antonio Careca ha parlato della formazione partenopea ai microfoni di Sky Sport: "Chi consiglierei al Napoli? Preferisco non parlare perchè già un po' di tempo ho parlato di Kaka, di Deco, di tanti giocatori. Poi nessuno mi credeva. Preferisco stare zitto in questo momento. Siamo in un momento particolare, ma il Brasile è una fabbrica di grandi talenti".

Mertens? "Giordano ha più qualità ancora, però, Dries è tecnicamente molto bravo, non gli piace di stare come riferimento ma anche Bruno amava giocare senza palla. Mertens ha tecnica accuratissima, fa sia assist che gol, è un giocatore fortissimo ma per me Bruno era più completo".

Maradona, Giorgano e Careca meglio di Mertens, Milik e Insigne? "Sicuramente con Diego avevamo un vantaggio enorme. Era un fenomeno. Potevamo anche fare il paragone col tridente del Barcellona".

Milik? "E' un giocatore che mi piace. Ha un bel sinistro, è intelligente. E' una prima punta".

C'è un nuovo Careca? "Il calcio è cambiato, neanche in Brasile abbiamo uno con le mie caratteristiche o quello di Romario e Ronaldo, tatticamente ci sono tante mutazioni, abbiamo perso attaccanti in grado di fare sia assist che gol. Avevo la qualità di avere la palla tra i piedi, sia con il destro che con il sinistro, qualche giorno fa ho rivisto la partita contro la Juventus ai quarti di finale della Coppa Uefa, un mio colpo di testa su assist di Diego sembrava un tiro con i piedi. Forse Gabriel Jesus potrebbe avere queste caratteristiche, peccato che ha avuto gli infortuni. Cosa vorresti rivivere degli anni di Napoli? Penso che la vittoria della Coppa Uefa sia il momento più alto, una meraviglia, abbiamo portato il nostro calcio in Europa".