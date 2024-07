Caressa a Sky critica Leao: "Che faccia la giocatina mi interessa poco"

Nel corso del suo intervento su Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato anche dell'attaccante del Milan Rafael Leao

Nel corso del suo intervento su Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato anche dell'attaccante del Milan Rafael Leao: "Inutile magari no perché è un giocatore di qualità, ma qui bisogna mettersi d’accordo. Gli attaccanti devono fare gol o assist, che lui faccia la giocatina mi interessa relativamente. Secondo me i giocatori vengono esaltati ed è un vizio che si è preso ultimamente; dipende dal fatto che sui social si vedano gli highlights delle migliori cose fatte da questi giocatori in carriera.

Sei portato quindi a credere, se non vedi tante partite continue, che quello sia il giocatore, quello degli highlights. Ma non è quello il giocatore, lo è quello della continuità nei 90 minuti. E Leao da troppo tempo lo stiamo aspettando con continuità nei 90 minuti. Mi è piaciuta la definizione di Capello: 'Il calcio per Leao non è la prima cosa, non è la cosa per cui vive".