Caressa: “A Napoli sono scaramantici, ma questo è l’anno in cui bisogna crederci di più”

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha analizzato il momento del Napoli: “Osimhen mi fa impazzire, ormai non c’è niente più da dire su di lui. E’ stato bravo il Napoli a riuscire a fare a meno di lui grazie a delle soluzioni alternative e questo fatto vuol dire che la rosa è profonda, i ricambi ci sono e il lavoro è stato fatto bene. Io lo so che i napoletani sono scaramantici, ma questo è l’anno in cui bisogna crederci di più”.