Caressa: "Calendario favorevole al Napoli. Spareggio? Ad oggi si gioca a Milano"

vedi letture

Nel corso di 'Sky Calcio Club' il conduttore Fabio Caressa ha parlato della lotta scudetto con Inter e Napoli al momento a pari punti: "Al momento lo spareggio si giocherebbe a San Siro perché l'Inter è avanti nella differenza reti e ha fatto più gol. Napoli e Inter sono a 71, la proiezione se le vincono tutte è a 86, una proiezione non altissima. Tendenzialmente, sembrerebbe più favorevole il calendario del Napoli con Torino e Genoa ormai già salve, il Lecce sicuro sarà ancora in lotta, Parma e Cagliari nelle ultime due non lo sappiamo ancora".