Caressa consiglia Paratici: "Fossi nella Juve prenderei Zapata piuttosto che Milik"

Nel corso del pre-partita di oggi, su Sky, Fabio Caressa ha analizzato così le prospettive di uno degli attaccanti più prolifici del nostro campionato, Duvan Zapata, che sta facendo le fortune dell'Atalanta: "Fossi nella Juve prenderei Zapata piuttosto che Milik. Il colombiano può diventare un uomo mercato per l'Atalanta ma non so se altrove riuscirebbe a fare i numeri che sta collezionando a Bergamo, anche se effettivamente ha sempre fatto bene quando ha avuto fiducia della società".