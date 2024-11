Caressa esalta Buongiorno: "Diventerà il migliore, è come un Chiellini meno rude"

vedi letture

Il giornalista Fabio Caressa sul suo canale YouTube ha parlato del rendimento di Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli protagonista di un grande avvio di stagione: "Quello che sta diventando il miglior difensore italiano, uno dei migliori in Europa e in assoluto, è Buongiorno. Si era già visto lo sviluppo di Buongiorno, però come spesso accade con Conte è ancora migliorato.

Io lo paragono ormai ai grandi difensori del passato: Chiellini era un po' più rude magari come tipo di giocatore, però allo stesso tempo aveva la stessa attenzione. Ha fatto un paio di recuperi strepitosi nella partita del Napoli contro l'Inter. Ha ridato tranquillità a un giocatore come Rrahmani che evidentemente per dare il meglio ha bisogno di essere tranquillo rispetto all'uomo che ha accanto, lo ha dimostrato in questi anni di alternanza di rendimento a Napoli. E quindi Buongiorno sicuramente sarà un giocatore molto importante anche per l'Italia nel prossimo futuro, già lo è adesso, ma mi sembra anche che la sua crescita sia esponenziale, cioè ogni domenica lo trovo che fa qualcosa di meglio e qualcosa di più importante".