Caressa esalta il mercato del Napoli: "Voto 8,5. Il migliore della Serie A"

Fabio Caressa, giornalista, sul suo canale YouTube ha stilato il pagellone del calciomercato estivo di Serie A, attribuendo il voto più alto di tutti al Napoli. Di seguito le sue parole: "Al Napoli 9, ha preso dei giocatori importantissimi. Anche la vicenda Osimhen è stata gestita secondo me in maniera giusta, le squadre non si possono più far ricattare da procuratori e giocatori.

Uno sforzo importante del presidente De Laurentiis, alcuni giocatori in Italia secondo me faranno benissimo. Lukaku comunque con Conte ha dimostrato di giocare al meglio. I due che arrivano dall'Inghilterra sono due ottimi giocatori, che tra l'altro danno un ritmo al centrocampo che prima non c'era. Quindi anche ricambi a una squadra quasi sovradimensionata per il fatto che non fa le coppe. Forse manca qualcosina dietro, ecco sì manca qualcosina dietro, gli do 8,5 e non 9 perché manca qualcosina dietro".