Caressa: "Ho una sensazione sugli arbitri: meno vanno al VAR e più sono contenti"

Nel corso di Sky Calcio Club, il giornalista e conduttore Fabio Caressa ha commentato gli episodi da moviola di Napoli-Inter.

Fallo di Lautaro su Lobotka? Sul contatto si può discutere tantissimo, Lautaro cadendo tocca anche la caviglia a Lobotka. Fallo? Ho dei dubbi, non sono certo che possa esserlo. E' la prima volta in vita mia che non prendo posizione. C'è da dire che la protesta del Napoli è stata civile. II VAR? Ho la sensazione che gli arbitri, da un po' tempo, meno vanno al VAR e più sono contenti. O ce I'hai o non ce l'hai, lo farei intervenire di più.

Rigore? In questo caso accetto di più che ci sia la valutazione dell'arbitro perchè il contatto è molto leggero. Capisco che il VAR dica a Massa di non andare a controllare".