Caressa incorona Lukaku: "È il totem di Conte, fondamentale anche se non corre come prima"

Fabio Caressa, giornalista, sul suo canale YouTube ha parlato del centravanti azzurro Romelu Lukaku: "Lukaku non è ancora quello dell'Inter né forse lo sarà mai, perché gli anni sono passati. Però è un giocatore totem per Antonio Conte: se Anguissa è fondamentale a centrocampo, Lukaku comunque anche se non sta meglio, se sbaglia, se non corre più come prima, è fondamentale per il Napoli.

Ma non solo perché fa gol, perché è proprio da lui anche che parte l'equilibrio e diciamo che lui è l'emblema della struttura fisica della squadra, è in questo momento la struttura fisica della squadra è certamente un'arma in più per il Napoli".