Caressa: "Napoli spettacolare, ha fatto vedere dei mostri. Li devo ringraziare"

Il telecronista e conduttore Sky Fabio Caressa, attraverso il suo canale Youtube, ha dato i voti alle squadre di Serie A nel suo pagellone della prima parte di stagione: "Al Napoli do 10, non si può dire niente: campagna acquisti, inserimento dei giocatori, quel geniaccio di Spalletti, l’impegno dei calciatori. Quando entrano in campo quelli che sono in panchina praticamente mordono l'erba. Non c’è una polemica, al momento, tutti si sono comportati perfettamente dal punto di vista della comunicazione. La squadra è divertentissima.