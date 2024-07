Caressa: "Spalletti ha sbagliato preparazione fisica, si è ritrovato il blocco Inter sottotono"

vedi letture

Il giornalista Fabio Caressa, intervenuto su Sky Sport, è tornato sulla sconfitta dell'Italia agli ottavi di finale di Euro2024 contro la Svizzera

Il giornalista Fabio Caressa, intervenuto su Sky Sport, è tornato sulla sconfitta dell'Italia agli ottavi di finale di Euro2024 contro la Svizzera: "Se la Svizzera era battibile? Ma certo, noi non siamo mica questi. Bastava mettere i giocatori nelle loro posizioni, non era tanto difficile. Spalletti era partito bene dicendo: 'C’è il blocco Inter e lo ripropongo'. Il problema è che poi ha sbagliato la preparazione fisica. Hanno ricaricato gli interisti al posto di fare recupero e quindi se li è ritrovati un po’ sottotono perché non giocavano da un mese, lo Scudetto lo avevano vinto prima. Allora ha pensato di cambiare".

Sulla sfida contro la Svizzera Caressa ha poi aggiunto: "Nel secondo tempo magari la perdi lo stesso, ma Spalletti doveva giocarla a tre dietro senza inventarsi nulla con Darmian-Buongiorno-Bastoni in difesa. Poi sulle fasce avrei messo Dimarco e Cambiaso, a centrocampo Jorginho, Barella nella sua posizione al centro sinistra e Frattesi senza fargli una testa così con le istruzioni, ma lasciandolo piuttosto libero di andare. Infine Chiesa e Scamacca in attacco".