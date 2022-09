Caressa su Meret: “Quanto dev'essere stato difficile giocare senza sentire mai la fiducia?”

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha parlato nello specifico di Alex Meret

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha parlato nello specifico di Alex Meret: “Sapete quanto deve essere stato difficile per lui giocare senza sentire mai la fiducia addosso? Ha fatto qualche errore in precampionato, ma di Meret si parlava come l’erede di Buffon ad un certo punto. E’ vero che ce ne soni stati tanti di eredi di Buffon e c’è Donnarumma, ma Meret non è il portiere sacrificabile di cui si è parlato in queste settimane. Adesso che Keylor Navas non è arrivato, Meret dovrà necessariamente avere più fiducia intorno. Secondo me ha dimostrato con la tranquillità con cui ha parato il rigore a Colombo di essere sulla via del pieno recupero emotivo”.