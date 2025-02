Carlo Conti: "Firmerei subito per la Fiorentina in EL e lo Scudetto al Napoli!"

Carlo Conti, conduttore televisivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte sta facendo un capolavoro, l’augurio di tutta Italia è che lo scudetto torni a Napoli. Napoli è nel cuore di tutti, poi esce dagli schemi delle squadre più blasonate del nord. Il campionato è molto equilibrato, tante squadre hanno fatto una rifondazione ed è tutto da assestarsi. Di calcio non ne capisco nulla, il mio informatore è Marco Masini che è un esperto (ride ndr.).

Sanremo 2025? Il mio obiettivo era quello di aver riempito le vostre playlist e tutte le canzoni stanno andando forte. Mi auguro anche che qualche canzone resti nel tempo com’è successo in passato. Per esempio era impossibile resistere e non piangere alla canzone di Cristicchi. Bove? L’ho chiamato non solo perchè sia un tifoso della Viola, ma soprattutto perché è un ragazzo fantastico. Il suo pensiero era rivolto agli altri, a quelli che non ce l’hanno fatta per non aver avuto interventi immediati. Ha acceso anche una luce sul primo soccorso. Fiorentina in Champions e Napoli con lo scudetto? Firmo subito, ma mi basterebbe anche che la Fiorentina andasse in Europa League”.