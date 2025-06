Zenga: "Napoli parte favorito. Chivu? Mai fatto le coppe, come programma col Mondiale?

vedi letture

L'ex portiere dell’Inter e della nazionale italiana Walter Zenga è intervenuto in occasione della Milano Football Week organizzata dalla Gazzetta dello Sport a Milano. Di seguito un estratto delle sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

Cosa ne pensi di De Bruyne in Serie A?

"È qualcosa di positivo, l’età è solo un numero. Sarebbe positivo anche vedere Modric. Vedere questi giocatori che vengono qui dopo Real e City significa che il nostro calcio deve portare un calcio di qualità".

Il Napoli parte favorito?

"Per forza dato che è campione d’Italia. Chi vince il campionato a prescindere dal giocare o meno la Champions sei favorito. Poi vediamo il mercato anche se stanno facendo già acquisti importanti".

Ti aspettavi che Inzaghi lasciasse?

"Io mi aspettavo che Inzaghi lasciasse. Al di là della vittoria o meno della Coppa era già indirizzato verso il cambiamento. È una mia sensazione. Io leggo che l’Inter si è giocata due scudetti per l’errore di Radu, ma nessuno si ricorda che Arnautovic ha sbagliato davanti alla porta quest’anno e vincevano il campionato. A volte un pallone cambia tutto".

Come vedi il nuovo campionato e i cambi allenatori? Non hanno più radici?

"Tolto Conte, Juric e Chivu ad esempio non hanno mai giocato le coppe e campionato. Quando alleni per le grandi squadre sei obbligato a vincere. C’è grande pressione anche se pareggi 1-1 con il Monterrey. Ma Inter e Juve mi chiedo come si programmano per la prossima stagione? Ci sono tante incognite. L’Inter ha fatto una scelta coraggiosa con Chivu e dev’essere supportato bene".