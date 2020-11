Carmignani bacchetta Meret: "Sul gol di Ibra gli mancava mezzo metro alla palla..."

Pietro Carmignani, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul gol subito dal Napoli da Ibra nella sfida contro il Milan: "Gli mancava mezzo metro (a Meret, ndr) per arrivare alla palla, un colpo di testa dal limite dell'area, lui prima fa tre passi in avanti e poi logicamente vede che non può uscire e fa due passi indietro, in quel momento Ibra colpisce la palla. Gli mancava mezzo metro, non è che è arrivato vicino alla palla".