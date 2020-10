Carnevale: "I due scudetti vinti col Napoli ne valgono 20! Ho festeggiato per due mesi ogni volta"

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli e attuale dirigente dell'Udinese, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Difficile dimenticare un personaggio come il grande Diego Armando Maradona. E' sempre nel mio cuore e in quello dei napoletani. Ci ha fatto divertire, è stato uno dei campioni più forti al mondo. Ha vinto un Mondiale da solo. A distanza di anni, ancora rimane nel nostro cuore. Mi ha reso famoso e grazie a lui sono diventato un bravissimo giocatore. Abbiamo vinto due scudetti perché eravamo una squadra forte, fatta così forte per combattere anche contro il Nord. Il fatto di aver vinto contro le grandi potenze del Nord è stato importante. I due scudetti al Napoli valgono 20 scudetti. Ho festeggiato per due mesi ogni volta".