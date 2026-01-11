Carnevale: "Inter o Napoli? Vi dico le mie percentuali sulla sfida di stasera"

vedi letture

L'ex attaccante del Napoli Andrea Carnevale ha parlato di Inter-Napoli, super sfida di stasera al Meazza, alla Gazzetta dello Sport: “Mi immagino una gara stellare. Sulla carta e visto il momento, dico 51% all’Inter, perché al Napoli mancano uomini troppo importanti: Anguissa su tutti, calciatore strepitoso, e poi pure Neres.

Chi sarà decisivo? Aggiungiamo che l’Inter è forte e ha un Lautaro che sta facendo la differenza e sfide del genere le decidono i centravanti. Quindi, o lui o Hojlund”.