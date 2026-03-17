Il milanista Serafini: “Campionato orrendo! Napoli mai travolgente anche quand’era al completo”

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Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, ha analizzato ai microfoni di Sportitalia l’andamento del campionato di Serie A, tracciando un quadro piuttosto critico. A suo avviso, la stagione ha perso gran parte del suo interesse anche per via delle difficoltà delle principali rivali dell’Inter: Milan e Juventus, infatti, si sarebbero chiamate fuori dalla lotta già in estate, nonostante gli obiettivi dichiarati fossero quelli della qualificazione in Champions League. Anche il Napoli, pur indossando lo scudetto, non ha mai dato la sensazione di poter dominare come nella stagione precedente, nemmeno nei momenti in cui aveva a disposizione tutti i titolari.

Un’analisi critica del sistema

Nel suo intervento, Serafini ha poi allargato il discorso a tutto il contesto calcistico italiano: “È un campionato orrendo dal punto di vista dell’interesse perché l’Inter è sicuramente la più forte, ma se Milan e Juventus si dimettono da concorrenti già a luglio quando nei proclami l’obiettivo è la qualificazione Champions, si parte già svantaggiati. Poi c’è stato il Napoli che anche con lo scudetto sul petto, anche all’inizio della stagione con tutti i titolari non dava la sensazione di essere travolgente come l’anno scorso.

E in più ci sono stati tutti i veleni arbitrali che hanno massacrato questa stagione. Se ci metti anche la scarsezza nelle coppe europee e la nazionale che è in affanno e a fine mese affronta la partita più importante degli ultimi 12 anni per non star fuori dal terzo mondiale di fila e il quadro è completo. Non è colpa dell’Inter se è più forte degli altri. Al netto dei problemi l’Inter resta purtroppo soltanto in corsa per lo scudetto e qui il vantaggio dei sette giorni può contare”.