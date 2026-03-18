5° posto Champions, Italia lontanissima dalla Spagna: il Ranking UEFA aggiornato
La Spagna festeggia e aumenta ulteriormente il vantaggio sulle inseguitrici nel Ranking UEFA stagionale, avvicinandosi all’obiettivo di avere una squadra in più in Champions League per la stagione 2026-2027. La vittoria del Real Madrid contro il Manchester City consente agli iberici di staccare nettamente la Germania, penalizzata dall’eliminazione del Bayer Leverkusen ad opera dell’Arsenal. A parte l’Inghilterra, già saldamente al primo posto, la sfida per il secondo posto appare sempre più a senso unico.
Posizione dell’Italia e Ranking aggiornato
L’Italia resta quarta nel ranking UEFA, ma con un distacco considerevole dal secondo posto. La graduatoria stagionale vede quindi gli spagnoli rafforzare il proprio primato tra le nazioni europee, mentre le inseguitrici faticano a tenere il passo. Di seguito il Ranking UEFA aggiornato:
Inghilterra 23.236 (7 squadre ancora in corsa su 9)
Spagna 18.843 (6 su 8)
.................................
Germania 18.142 (4 su 7)
Italia 17.928 (4 su 7)
Portogallo 17.700 (3 su 5)
Francia 15.678 (4 su 7)
Polonia 15.250 (2 su 4)
Grecia 13.700 (2 su 5)
Cipro 12.156 (1 su 4)
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