Carnevale: "Napoli forte nella testa, ma la Juve non può più regalare punti"

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli, ha parlato della prossima sfida degli azzurri contro la Juventus alla Gazzetta dello Sport: "Il Napoli è forte psicologicamente ma la Juve non può continuare a regalare punti che potrebbero diventare pesantissimi alla fine della stagione. Allegri dovrà inventarsi la formazione tra Nazionali e infortunati. I protagonisti saranno Osimhen e Chiesa, anche se il secondo non sappiamo ancora se giocherà".