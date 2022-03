Carnevale: "Osimhen è un fenomeno, se diventa più egoista è destinato a una carriera incredibile"

L'ex azzurro Andrea Carnevale ha parlato ai microfoni dell'Arena della sfida Hellas-Napoli.

L'ex azzurro Andrea Carnevale ha parlato ai microfoni dell'Arena della sfida Hellas-Napoli. Sul momento degli azzurri: "Ha perso qualche punticino negli scontri diretti ma sta facendo cose egregie. I tifosi vorrebbero vincere qualcosa ma non è così facile. La società ha lavorato bene. Il Napoli è sempre stato nei primi posti e pure in Europa. Non si diventa campioni d’Italia in poco tempo".

Sulla sfida al Verona: "Per carità, non devo dar consigli a nessuno ma per esperienza diretta con l’Udinese sia da noi, che al Bentegodi, dico che i gialloblù fanno tutto bene e lo fanno con grande rapidità. Per me è tra le squadre più veloci della serie A. L’aver raggiunto la salvezza, dà ai ragazzi di Igor quella spensieratezza in più per poter divertirsi e provare grandi giocate. Di sicuro non è una formazione da prendere sotto gamba".

Sulla sfida Simeone-Osimhen: "Il Cholito è nel pieno della maturità, ho seguito bene tutta la sua carriera. Si era un po’ perso al Cagliari ma ci sta. A Verona ha trovato l’ambiente giusto. Per supportarvi questo, dico che Simeone segna con una certa frequenza anche da lontano. Ho visto gol di grande livello contro Lazio e Juve. Per quanto riguarda Osimhen, credo di essere uno dei tanti che vi racconta che è un fenomeno. Se il ragazzo riuscirà a sgrezzarsi un po’ nei fondamentali e ad essere meno altruista e più bomber, è destinato ad una carriera incredibile".