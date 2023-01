Carraro: “ADL, lavoro straordinario dal 2004! Scudetto al Napoli farebbe piacere a tutta Italia”

Lo ha detto Franco Carraro, ex presidente di Coni e Figc, a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento.

"Napoli rullo compressore? De Laurentiis dal 2004 ha fatto un lavoro straordinario facendo coincidere i risultati sportivi ai conti in ordine. Io penso che lo scudetto al Napoli farebbe piacere all'Italia intera per quello che rappresenterebbe la città e sarebbe ricordo fantastico di Maradona. I napoletani hanno tutto il diritto di sognare". Lo ha detto Franco Carraro, ex presidente di Coni e Figc, a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "Aspettiamo però a dare giudizi definitivi.