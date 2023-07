Carratelli: “ADL è l'amante più tradito del 21° secolo, Ancelotti unico a non averlo fatto”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Mimmo Carratelli, giornalista Corriere dello Sport

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Mimmo Carratelli, giornalista del Corriere dello Sport: "A me sembra una stupidata colossale che Garcia si sia fissato su Maxime Lopez, io comprerei un vice Anguissa, piuttosto. Gaetano sostituto di Anguissa? Direi di no, è leggerino fisicamente, deve migliorare. Ma io lo terrei, altro che Maxime Lopez. Vorrei tanto trovare un posto da titolare a Raspadori per l’anno prossimo, non si può tenere un talento del genere in panchina.

“Il Solo dell’Avvenire”? De Laurentiis è l’amante più tradito del 21° secolo. L’unico che non l’ha tradito è stato Ancelotti e l’ha mandato via. Parole di Spalletti? Un uomo complicato, vuole tutto e capire tutto".