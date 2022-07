Carratelli: "ADL non sta simpatico, ma il Napoli è un club virtuoso e sempre in alto in classifica"

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis non sta simpatico, ma è a capo di un club virtuoso, senza debiti, che paga gli stipendi. Ha sempre portato il Napoli in alto in classifica, ma ora è in un momento difficile. Koulibaly? E' finito un ciclo, ora serve ripartire ma c'è bisogno di pazienza".