Carratelli: "Anche il Granada con assenti pesanti, sarà una sfida tra superstiti"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Mimmo Carratelli ha parlato di Granada-Napoli, sedicesimo di finale di Europa League: "Il Granada non sta meglio del Napoli, tra gli indisponibili ha il centravanti titolare Luis Suarez e Soldado, attaccante di grande esperienza. In Andalusia sarà una sfida tra superstiti, una aperta a qualsiasi risultato. Il Granada era una delle società dei Pozzi dell’Udinese, ora c’è anche là un cinese ex proprietario del Parma per solo un anno. Forse nel sud Italia non investono nel Sud Italia per paura della criminalità, ma non sanno che ha al Nord radici profonde. Con tutte le società straniere che ci sono in Italia purtroppo tante squadre perdono della loro identità. La conclusione di questo è che l’unica squadra che non ha mai cambiato padrone, la Juventus, è la padrona del calcio italiano”.