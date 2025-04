Carratelli: "Conte, ma quale sciacallaggio? E il tifoso azzurro se non vince non diventa cattivo..."

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il giornalista Mimmo Carratelli: “Parole Conte? Il napoletano è un tipo civile, le curve non sono più luoghi strani, dei ricattati. Ha vinto già in Italia e in Inghilterra, non ci sta lo sciacallaggio, ai miei tempi Pesaola da furbacchione diceva che i giornali non li leggeva, Conte dovrebbe essere superiore a tutto questo. Non si aspettava di arrivare a lottare per lo Scudetto, forse questo l’ha un po’ innervosito. Adesso si goda tranquillamente questo duello con l’Inter, e facciamogli male, i dispetti, come ama dire lui.

I tifosi non dovrebbero restarci male in caso di secondo posto, anzi credo che l’accetteranno tranquillamente, cosa dovrebbero dire allora i tifosi di altre squadra che sono partite con grandi aspettative ed oggi sono fuori dalla zona Champions. Lo stesso mercato di gennaio è stato deludente, ma non ci si può attardare su Garnacho e Adeyemi quando arrivano certe valutazioni spropositate. E poi ADL ha come primo obiettivo quello di tenere i conti in ordine, ricordo che 6 milioni in questa città non sono stati trovati per evitare il fallimento“.