Carratelli su Insigne: “A Napoli puzza sotto al naso e siamo sempre pronti a criticarlo"

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli “Per capire a cosa può ambire il Napoli dobbiamo aspettare gli scontri diretti e poi vedere. Sicuramente la stagione fin qui è iniziata nel migliore dei modi. Non dimentichiamo l’ostacolo di gennaio chiamato Coppa d’Africa che porterà via diversi giocatori.

Rinnovo Insigne? Ritengo che non troverà un altro Napoli da nessun’altra parte del mondo. Noi però abbiamo sempre la puzza sotto al naso e siamo pronti a criticarlo per ogni errore che commette”.