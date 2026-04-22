Del Genio: "Problema del Napoli sono i Fab Four e sono sorpreso da Conte"

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A 'Kiss Kiss Napoli' il giornalista Paolo Del Genio ha risposto alle domande degli ascoltatori su alcuni dei temi principali d'attualità legati al Napoli: "Non si può dire che la squadra abbia staccato la spina perché magari il Napoli vincerà le prossime cinque. Io analizzo ogni singola partita senza cercare una grande motivazione che spieghi tutto, perché altrimenti si fa fatica e si rischia di essere smentiti. Per me, ad oggi, la scelta di formazione con i quattro centrocampisti non ci dà soluzioni alternative quando sviluppiamo la manovra ed è strano che Conte lo stia facendo perché lui ha sempre avuto indicazioni positive da questo modulo.

A volte poi rimedia a gara in corso, altre volte le partite sono già nate sbagliate e quindi uno come Alisson non può modificare l'esito della gara. Io sono dell'idea che le sostituzioni che tanto enfatizziamo poche volte sono decisive. Le partite prendono già un indirizzo".