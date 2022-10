Casale: "Osimhen contro l'Ajax ha fatto un gesto importantissimo"

Pasquale Casale, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Pasquale Casale, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Osimhen che lascia calciare il rigore al compagno di squadra? E’ stato un gesto importantissimo, segno di fratellanza e coesione; è stata la testimonianza che tutti remano dalla stessa parte e che tutti sentono un senso di appartenenza nei confronti di Napoli e del Napoli. Quel pallone consegnato a Kravatskhelia, e poi infilato in porta, è stata la migliore fotografia di una squadra giovane e forte. Non è un caso che questo gruppo rappresenti la massima espressione del calcio italiano in Europa. La qualità e la quantità di calciatori offensivi che il Napoli schiera in ogni gara è di stampo europeo, tipo Liverpool, Manchester City, in un momento in cui altre squadre della Serie A fanno fatica a schierare più di un attaccante. La difesa? La prestazione di Kim contro l’Aiax mi è sembrata tutto sommato buona. Credo che qualche difficoltà sia stata dovuta al fatto che il Napoli è passato subito in vantaggio e c’è stato un calo generale di attenzione. In questi casi, quelli più esposti sono proprio i difensori. La coppia Kim-Rrahmani è oramai collaudata e affidabile ma credo che anche i sostituti, sia Jesus che Ostigard, siano all’altezza della situazione".