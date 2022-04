Casini sui cori razzisti di Bergamo: "Ringrazio l'Atalanta per l'identificazione dei responsabili"

"Ci impegniamo sempre per combattere il razzismo che fa male al calcio".

L'Assemblea della Lega Serie A, svoltasi questo pomeriggio con tutte le 20 società del massimo campionato, ha visto al centro delle discussioni, tra le altre cose, l'analisi di proposte legate al sostegno alle nazionali italiane, oltre che a quelle volte a promuovere la pace visto il protrarsi del conflitto in Ucraina. Il neo presidente della Lega di A, Lorenzo Casini, al termine ha parlato in conferenza stampa soffermandosi tra le altre cose sui recenti fatti di Atalanta-Napoli (QUI le decisioni del Giudice Sportivo): "Avevamo diversi punti all'ordine del giorno. Innanzitutto ho ringraziato l'Atalanta per il lavoro nell'identificazione di chi si era reso responsabile dei cori da sanzionare, ci impegniamo sempre per combattere il razzismo che fa male al calcio".