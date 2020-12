Casiraghi: "Insigne mai così forte e c'è un aspetto che lo dimostra"

Gigi Casiraghi, ex ct dell'Under 21, ha parlato di Insigne a La Gazzetta dello Sport: "Miglior Insigne di sempre? Ne sono convinto. E lo dimostra anche quello che sta facendo in Nazionale, dove ha saputo conquistarsi uno spazio importante, tanto che il commissario tecnico Roberto Mancini lo tiene molto in considerazione. Sono convinto che il rinvio di un anno del campionato Europeo abbia fatto bene alla crescita del gruppo. Attorno a Lorenzo stanno maturando tanti altri talenti".