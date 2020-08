Caso David Silva, Alvino: "A Napoli ci sarebbe la rivolta contro il club. Parla proprio Tare..."

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "A Capri argomento di discussione sono mercato e ritiro: non ci saranno e non ci sono altri argomenti come già da tempo vado dicendo. Questi incontri che si replicano a distanza di pochi giorni servono per fare il punto sulle strategie di mercato, i rinnovi dei calciatori. Lunedì pomeriggio c'è il primo allenamento a Castel di Sangro, si gettano le basi per questo ritiro.

Caso David Silva? Fosse accaduto al Napoli i tifosi si sarebbero scagliati contro la società senza sconti. Probabilmente la polizia avrebbe dovuto evitare rivolte in piazza. Non ho molto apprezzato l’uscita di Tare: parla proprio lui che ricordo soffiò con una strategia simile Milinkovic-Savic alla Fiorentina. La stretta di mano per qualcuno ha un valore e per altri meno".