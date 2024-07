"Caso Di Lorenzo costato 800mila euro", Giuffredi replica a Lo Monaco: "Si vergogni, dice cose che non sa"

" Lo Monaco per avere visibilità deve parlare di Mario Giuffredi, io mi prendo le mie responsabilità di ciò che dico”.

Mario Giuffredi, agente di Gaetano, Di Lorenzo, Politano, Mario Rui e Folorunsho, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: Di Lorenzo e l’aumento di ingaggio? Non devo più aggiungere nulla, ho parlato in conferenza. Lo ha detto Lo Monaco? Non sono abituato a rispondere alle dichiarazioni degli altri, ognuno ha il suo pensiero ma dovrebbe essere espresso solo a conoscenza dei fatti. Lo Monaco parla a vanvera in qualsiasi intervento che fa, lui si dovrebbe vergognare perché dice cose che non sa.

Alla sua età non dovrebbe esprimersi sulla mia persona, sono lo stesso che per mesi l’ha chiamato per un appuntamento. Venne a piangere da me, in un ristorante di Torre del Greco, per lavorare. Mi vergognerei perché alla sua età piangere per lavorare non è bello, soprattutto se poi ha certi comportamenti. Se il calcio ha messo da parte questi personaggi da più di dieci anni un motivo c’è. Lo Monaco per avere visibilità deve parlare di Mario Giuffredi, io mi prendo le mie responsabilità di ciò che dico”.