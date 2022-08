Caso: “Il Napoli ha perso Koulibaly e per Spalletti sarà complicato sostituirlo”

Ha parlato così Domenico Caso, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione "A Tutto Mercato".

La Juventus si deve ancora completare, come si stanno muovendo?

"Secondo me la Juventus non si è rinforzata. Non ha i giocatori per giocare con il 4- 3- 3. Per essere una grande ls Juve deve avere un grande centrocampo e invece negli ultimi anni quello è stato il punto debole. Nella Juve c'è più di un problema. A me non piace come si sono mossi i dirigenti, anche il portiere non è all'altezza della Juventus".

Il Milan si sta muovendo bene, cosa ne pensa?

"Il Milan sta dimostrando di essere una società intelligente. Hanno fatto degli acquisti utili che si vanno ad aggiungere ad un motore già oliato. Maldini e Massara stanno facendo un grande lavoro. Hanno preso gente di qualità in una squadra già importante senza cambiare tanto. Gran lavoro".

L'Inter secondo lei è la favorita?

"Sulla carta ha qualcosa in più poi conta il campo. I 4 gol presi dagli spagnoli servono a capire cosa non va. L'Inter lo scorso anno ha commesso ingenuità che una squadra a quei livelli non può permettersi. Il ritorno di Lukaku è un ritorno importante. Vorrei vedere l'Inter partire con uno sprint diverso da quello che ho visto lo scorso anno".

La Lazio ha inserito nuovi giocatori, ma rimane da capire il destino di Luis Alberto. Che idea si è fatto sulla squadra di Sarri?

"La Lazio è in fase di costruzione serve tempo. Se con Luis Alberto non ci sono i presupposti è giusto cambiare. I campionati non si vincono con i singoli ma con la squadra. I giocatori che vogliono andar via è giusto cederli soprattutto se non hanno feeling con l'allenatore".

Napoli e Roma come le vedi?

"La Roma ha fatto un mercato straripante ed ha seguito il tecnico che si è fatto valere. Il Napoli ha perso Koulibaly e per Spalletti sarà complicato sostituire un giocatore così".