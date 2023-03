Caso Juve, avv. Chiacchio: “Mai assistito a processi in cui la FIGC non si è costituita"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto l’avvocato Edoardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto l’avvocato Edoardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo: "Avendo fatto centinaia di ricorsi al Collegio di Garanzia del CONI non ho mai partecipato a processi in cui la FIGC, da parte interessata, non si è costituita, per quanto io ricordi. Giudici e collegio di garanzia, al di là della FIGC, faranno il loro dovere e valuteranno l’operato in maniera giusta e legittima. A chiunque fa comodo che la controparte non si presenti in giudizio, in qualunque ambito.