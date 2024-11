Caso Manolas, avv. Lubrano: “Ecco cosa accadrà, ci vorranno dai 4 ai 6 mesi”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Enrico Lubrano, avvocato e in passato consulente legale della SSC Napoli: “Rischi per il caso Manolas? Al momento abbiamo un procedimento penale in corso e in passato questo ha dato il via alla Procura Federale di valutarne gli atti e valutare eventuali violazioni della disciplina sportiva. E dunque procedere con punti di penalizzazioni o altri deferimenti. Non conosco personalmente gli atti, ma il valore indicato di Manolas sul mercato è realistico che corrisponda a quello effettivo. Il nostro ordinamento federale non pone dei criteri di giudizio per il valore dei calciatori, pertanto non può ritenerlo in maniera irragionevolmente spropositato. Il rischio penalizzazione in astratto c’è, è comunque una situazione nuova rispetto al caso Osimhen.

La Procura Federale potrebbe fare valutazioni diversi. Il precedente del 2022 cha ha coinvolto la Juventus si è coinvolto con un proscioglimento generico per tutti, proprio per quanto ci dicevamo prima. Questa è una prospettiva auspicabile, ma l’alternativa è che si possa ricevere valutazioni negative dagli organi di giustizia con sanzioni che potrebbero arrivare sino alla penalizzazione, comunque aritmeticamente limitata. La Juventus ebbe 10 punti di penalizzazione come pena massimo per un sistema di false plusvalenze accertato e messo agli atti. È realistico che la vicenda Manolas si risolva con un proscioglimento, non trattandosi di un sistema, per quanto un margine di rischio di penalizzazione esiste e va registrato. Il primo passaggio ora è la richiesta della Procura Federale degli atti della Procura della Repubblica. Di qui il caso Manolas-Napoli sarà valutato dagli organi disciplinari sportivi. Le indagini dureranno circa un mese e poi un ulteriore mese per ogni eventuale grado di appello in ballo. Si va dunque da un totale di 4-6 mesi per arrivare ad un proscioglimento oppure ad un deferimento finale”.